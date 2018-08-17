Roshen отсудил права на торт "Сказочный ключик"

В Киеве Хозяйственный суд удовлетворил иск компании Roshen к ПАО "Киевхлеб" относительно торта "Сказочный ключик".



Данное решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает "Экономическая правда".

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"В составе промышленного образца "Упаковка для торта "Сказочный ключик" по патенту Украины №33762 содержатся обозначения похожие настолько, что их можно спутать со знаком для товаров и услуг по свидетельству Украины №78911 и хорошо известным в Украине знаком "Золотой ключик"", - говорится в решении суда.



По мнению суда, это может ввести в заблуждение потребителей. Это мнение также подтвердил привлеченный эксперт, который отметил, что "в результате использования обозначений, из которых состоит промышленный образец "Упаковка для торта "Сказочный ключик" по патенту Украины № 33762, потребители могут быть введены в заблуждение относительно особы производителя".



Учитывая все приведенные доказательства, суд решил полностью удовлетворить иск компании Roshen и признать недействительным патент Украины № 33762 от 25 января 2017 на промышленный образец, который принадлежит "Киевхлебу".

Кроме того, суд обязал МЭРТ внести изменения в Государственный реестр патентов Украины на промышленные образцы сведения о признании недействительным полностью этого патента.



Отмечается, что ПАО "Киевхлеб" должен заплатить 3200 гривен судебного сбора за подачу искового заявления, 800 гривен судебного сбора за подачу заявления об обеспечении иска и 26 тысяч гривен на проведение судебной экспертизы.

Ранее Хозяйственный суд Киева запретил ПАО "Киевхлеб" производить торты в упаковке, которая похожа на упаковку торта "Золотой ключик" корпорации Roshen.