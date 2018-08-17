На стадионах в Украине будут продавать стоячие места

Таких мест должно быть не более 5%

Стоячие фан-сектора станут реальностью на украинских стадионах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор львовских Карпат по развитию инфраструктуры Олег Солдатенко.

"Хорошая новость для активных футбольных болельщиков Украины. Вчера на совещании в ФФУ была достигнута принципиальная договоренности как с представителями федерации, так и руководством УПЛ о том, что наконец официально разрешат стоячие фан сектора/сектора без индивидуальных сидений на стадионах Украины.

количество таких мест не должна превышать 5% от общего количества мест на определенном стадионе.

эта норма распространяется только на внутренние соревнования (чемпионат и Кубок страны).

каждый клуб / стадион сам решает нужны ли такие места и в каком количестве.

такие сектора должны быть оснащены "волнорезами" в достаточном количестве для обеспечения безопасности", - написал Олег Солдатенко.

Напомним, комитет УЕФА разрешил болельщикам покупать и употреблять алкоголь на поединках Лиги чемпионов и Лиги Европы со следующего сезона. Сухой закон отменен.