Киевавтодор хочет будущей зимой плавить снег

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на закупку двух мобильных автономных снегоплавильных комплексов. Об свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость закупки двух единиц техники составляет 31,48 млн грн.

Предложения на участие в тендере принимаются до 17 сентября, а сам аукцион должен состояться 23 октября.

Согласно технической документации, Киевавтодор хочет закупить две снегоплавильные машины, смонтированные на шасси двухосного прицепа. Плавление снега должно происходить с помощью погружаемого элемента, который работает на дизельном топливе. Продуктивность машины должна составлять не менее 60 тонн снега в час при температуре -1 ºС и не менее 50 тонн снега в час при температуре -10 ºС. Также машины должны быть желтого или оранжевого цвета.

Напомним, в пгт. Коцюбинское (Киевская область), г. Смела (Черкасская область) и г. Шепетовка (Хмельницкая область) уровень расчетов за газ теплоснабжающих предприятий признали очень низким, поэтому эти города могут остаться без газа, а значит и без отопления.