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Появились подробности массового задержания возле стройки на Осокорках

Появились подробности массового задержания возле стройки на Осокорках

По словам активистов, "титушки" должны были помещать демонтажу забора на стройплощадке 

17.08.18 16
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В Киеве на Осокорках возле стройки правоохранители задержали группу мужчин со щитами и дубинками. Сначала говорилось о 40 задержанных, но позже их количество выросло до 80 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Всего в управление полиции доставили около 80 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет из разных регионов Украины. Во время общения они отрицают о своей причастности к подготовке любых правонарушений, указывают, что они незнакомы между собой и случайно оказались в одном месте. Некоторые - отказались предоставлять объяснения, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины", - говорится в сообщении. 

На месте сбора группы мужчин работают две следственно-оперативные группы. 

Там правоохранители обнаружили спецсредства, ножи, телескопические палки и несколько единиц оружия, которое проверят по базам данным и установят, зарегистрировано ли оно в установленном порядке.

Представитель общественной организации "Экопарк Осокорки" Максим Даниловский в Facеbook сообщил, что задержанные должны были помешать сотрудникам департамента трудоустройства КГГА демонтировать забор на стройке по ул. Григоренко, 40.

По его словам еще 14 августа сотрудники департамента приехали с предписаниям на демонтаж забора на стойплощадках по ул. Чавдар и Григоренко. Но тогда провести демонтаж не удалось из-за противодействия "титушек".

15 августа сотрудники департамента пришли снова вместе с метсными активистами и журналистами и смогли демонтировать забор на ул. Чавдар. Но на ул. Григоренко не получилось выполнить предписание.

"В то же время на Григоренко: Аркада (банк "Аркада", который выступает застройщиком, - ред.) видя происходящее на Чавдар решила повыделоваться. Они засыпали проезд на стройплощадку землей, а дальше (там, где планируют в первую очередь забуриваться) нагнали титушок. Поэтому в тот день на Григоренко и не было (демонтажа забора, - ред.), тем более что на Чавдар еще было куча работы", - написал Даниловский.

16 августа демонтажу помешала погода, так как у департамента благоустройства после ночного ливня было много другой работы.

На 17 августа застройщик, по словам активиста, планировал завести на стройку тяжелую технику, и для ее охраны привел группу мужчин, которых в последствии и задержали полицейские.

"Боясь приезда благоустройства, а также планируя сегодня завоз тяжелой техники на стройплощадку, они нагнали орду титушок, к тем, которые уже там почти живут, присоединились и другие. Сегодня на нашего активиста в 6:30 напали титушки и залили газом (заявление в полицию написано и будет прикреплено к другим материалам). И примерно в то же время полиция вместе с спецподразделениями приехала навести порядок! Количество автобусов и машин назвать трудно, но не менее 10! Титушек отлавливали по всему экопарку, было изъято огнестрельное и травматическое оружие, сколько сказать трудно, а также баллончики, холодное оружие и биты", - сообщил Даниловский.

Он добавил, что сегодня сотрудники департамента благоустройства, возможно, еще успеют демонтировать забор.

Напомним, 28 июля в Киеве на Осокорках произошли столкновения между представителями "Национального корпуса" и полицейскими. Члены "Нацкорпуса" принялись сносить забор на стройплощадке около строительного гипермаркета "Эпицентр".

Конфликт на Осокорках связан со строительством жилого комплекса "Патриотика на озерах" на территории, которую местные жители считают эко-парком. По их словам, существует предписание о запрете работ, но компания игнорирует его. Застройщиком выступает банк "Аркада".

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