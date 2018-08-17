Запорожский альпинист погиб в горах Кавказа

34-летний запорожец совершал восхождение на пик Малый Укю в Черекском районе в одиночку.
О смерти украинского альпиниста сообщла пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
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Альпинист-одиночка сорвался со скалы днем 16 августа. Он погиб на высоте 3800 метров, не дойдя полкилометра до вершины.
Его тело уже транспортировали вниз и передали правоохранителям.
Напомним, на горе Эверест спасли двух украинских альпинистов.