Порошенко разблокировал выплаты долгов горнякам, внеся изменения в госбюджет

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2018 год, согласно которому госшахтам дополнительно выделят 1,4 млрд грн для погашения долгов по зарплате шахтерам.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди горняков.

"Законом также расширены источники формирования средств для финансирования указанной государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении.



Ранее Независимый профсоюз горняков Украины направил в Международную организацию труда, которая является структурным подразделением ООН, жалобу о нарушении прав шахтеров в связи с задержками зарплат.

Министерство энергетики и угольной промышленности обещало погасить долги по зарплате шахтерам до конца года.