Омелян: В Россию украинцам ездить нечего

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после прекращения железнодорожного сообщения с Россией поезда этого направления направят на запад, к странам Европейского союза.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Омелян отметил, что железная дорога не понесет убытков.

"Все эти поезда, используемые для сообщения с РФ, могут быть спокойно применены для внутреннего переезда украинских граждан. Или в направлении курортов, или на других направлениях, где они востребованы", - сказал Омелян сегодня на пресс-конференции.

По словам Омеляна, эти поезда будут генерировать такую же, или даже большую прибыль на внутренних перевозках и сообщении на запад Украины – к странам ЕС.

"Поэтому убытков не будет вообще. Эти все поезда не будут стоять в отстойниках, они будут работать и приносить прибыль "Укрзализныци" - сказал Омелян.

По его словам, с 2013 года пассажиропоток в Россию сократился с 4 миллионов человек до 800 тысяч.

"Говорят, что там есть определенное количество работников. Но если вы хотите работать – то есть достаточное количество рабочих мест в Украине. Если вы хотите работать за рубежом – пожалуйста, есть страны ЕС. Там вы получите больше денег, комфортные условия в безопасности, защищенность своих прав. Россия этих гарантий не дает. Любой украинец под надуманными предлогами может быть арестован, задержан и даже убит", - сказал Омелян.

Он отметил, что "люди должны интегрироваться в ЕС, а в Россию ездить нечего".

Впрочем, Омелян не уточнил, когда же будет закрыто железнодорожное сообщение с Россией.

Напомним, Омелян заявил, что в Москву будут ходить только медведи.