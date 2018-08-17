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Фото Под Одессой прошли испытания новой украинской крылатой ракеты

<span class="label red">Фото</span> Под Одессой прошли испытания новой украинской крылатой ракеты
Фото: rnbo.gov.ua

Ракеты поразили морскую цель на расстоянии в 100 км

17.08.18 66
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Украинские крылатые ракеты могут обеспечить надежную оборону Черноморского побережья.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе испытаний украинской крылатой ракеты в Одесской области, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, в ходе испытаний украинская крылатая ракета полностью выполнила предусмотренную программу. По его словам, украинские ракеты в ходе испытаний поразили морскую цель на расстоянии в 100 км.

"Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования", - заявил глава СНБО.



Он добавил, что, используя крылатые ракеты, можно будет уничтожить инфраструктурные и военные объекты противника.

Напомним, в Вооруженных силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники.

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