Ракеты поразили морскую цель на расстоянии в 100 км

Украинские крылатые ракеты могут обеспечить надежную оборону Черноморского побережья.



Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе испытаний украинской крылатой ракеты в Одесской области, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, в ходе испытаний украинская крылатая ракета полностью выполнила предусмотренную программу. По его словам, украинские ракеты в ходе испытаний поразили морскую цель на расстоянии в 100 км.

"Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования", - заявил глава СНБО.





Он добавил, что, используя крылатые ракеты, можно будет уничтожить инфраструктурные и военные объекты противника.

Напомним, в Вооруженных силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники.