Украина может отказаться от Роттердам+

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует отказаться от формулы Роттердам+.

Об этом сообщается на официальном сайте НКРЭКУ.

Согласно постановлению регулятора, как только начнет действовать новый рынок электроэнергии, старт которого запланирован на 1 июля 2019 года, перестанет действовать целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики.

Среди них также постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известное как Роттердам+.

Такое решение регулятор объясняет необходимостью упорядочить нормативную базу деятельности на рынке электрической энергии Украины и дать возможность ее участникам своевременно подготовиться к работе в новых условиях.

Отметим, с апреля 2016 года в Украине в цене электроэнергии действует цена угля по формуле "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту". Это привело к стремительному росту тарифов для ТЭС. После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми, их скупкой занималась компания ICU, в которой ранее работал бывший и. о. председателя НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Спустя год НАБУ сообщило, что начато досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением чиновниками НКРЭКУ из-за формулы Роттердам +.

Кроме того, в конце марта детективы сообщили, что расследуют скупку компаниями группы ICU еврооблигаций ДТЭКа в рамках расследования уголовного производства по введению этой формулы.