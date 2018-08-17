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Суд над Януковичем

Видео ГПУ сделала суд над Януковичем сценой для шоу, - мнение

<span class="label red">Видео</span> ГПУ сделала суд над Януковичем сценой для шоу, - мнение
Фото: Информатор

Стыд – это то, что должен чувствовать каждый адвокат Украины, – считает защитник семей Героев Небесной сотни 

17.08.18 88
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Суд по делу о госизмене президента Януковича давно вышел за рамки здравого смысла. Такая ситуация была умышленно спровоцирована, а виновна в этом – Генеральная прокуратура.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK заявил адвокат семей Героев Небесной сотни Виталий Титич.

"Я уже говорил, что это действо – не судебный процесс – уже давно вышло за рамки Уголовно-процессуального кодекса. А то, что происходит сегодня, уже вышло за пределы здравого смысла. Стыд – это то, что должен чувствовать каждый адвокат Украины", – заверил юрист.

Он подчеркнул, что адвокат должен действовать в интересах своего клиента, но применять для этого только те методы, которые не противоречат закону и не нарушают права других участников процесса.

"Поведение адвокатов Виктора Януковича давно вышло за пределы здравого смысла, адвокатской этики и судебного процесса. Насколько я помню, Виталий Сердюк вместе с коллегами покинул этот процесс еще полгода назад. С этого момента он не мог никуда возвращаться", – говорит Виталий Титич.

Он убежден, что обязанностью председательствующего судьи Владислава Девятко в деле о государственной измене Януковича было привести в соответствие с УПК действия адвокатов.

"Если Виктор Янукович не делегировал других адвокатов, он должен был привлечь представителя безвозмездной правовой помощи и обеспечить его участие в этом процессе. А также принимать меры по соблюдению порядка в этом процессе. У него есть достаточно инструментов для этого, в том числе Уголовно-процессуальный кодекс", – подчеркнул адвокат.

По его словам, нынешняя ситуация вокруг суда по делу о государственной измене президента-беглеца была спровоцирована. А виновной в организации этой "сцены для шоу" эксперт считает Генеральную прокуратуру.

"Был один обвинительный акт, который я прочитал и сразу же прослезился. Это рука пламенного революционера Луценко проступает между строк. Возможно, еще Лариса Сарган (пресс-секретарь генпрокурора – ред.) приложилась к этому. Но эти стихи не имеют ничего общего с уголовным процессом", – заверил Титич.

Напомним, обвинение просит 15 лет тюрьмы для Януковича.

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