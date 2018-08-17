Во Львове в результате ливня затопило улицы города, в связи с чем движение транспорта парализовано.

Об этом сообщает Львовский портал.

больше всего воды "стоит" на Привокзальной, Сахарова и Глубокой. В связи с грозой приостановлено движение городских трамваев и троллейбусов.

Как сообщили во Львовском городском совете, сейчас все коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды в городе. Из-за большого количества осадков подтоплено десяток улиц.

"В настоящее время приостановлено движение трамваев. На все адреса, где есть подтопления и заиливания, выехали коммунальные службы. Последствия непогоды будут оперативно ликвидированы", - добавили в горсовете.

Также, есть подтопления на улицах Петлюры, Выговского. Из-за того что одновременно выпало бошое количество осадков, случилось загрязнение дождеприемников. На проспекте Чорновола есть места, где сорвало люки.

Напомним, главу Подольского района Киева, где обвалился путепровод из-за дождей, уволили.