Полиция задержала новых подозреваемых в нападении на Гандзюк

Национальная полиция Украины совместно со СБУ задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

В частности, среди задержанных - граждан Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией, как зафиксировано на видео камер наблюдения, этот человек покупал орудие преступления (серную кислоту).

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Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК, с ним проводятся следственные действия. Относительно другого участника - следователи так же устанавливают его роль в совершении уголовного правонарушения.

Напомним, Екатерина Гандзюк не узнала подозреваемого Николая Новикова, которого полиция задержала по ее делу.