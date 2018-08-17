Во Львове частично восстановили движение транспорта после ливня

Трамваи еще не работают

Во Львове продолжается ликвидация последствий ливня, который произошел во второй половине дня в пятницу, 17 августа, и подтопил ряд улиц. Сейчас частично восстановлено движение общественного транспорта.

Об этом передает Львовский городской совет.

Отмечается, что по состоянию на 20:00 часов частично курсируют троллейбусы. Трамваи еще не работают.

"Ездит только маршрут № 8 по ул. Вернадского к Академии искусств. Работники на месте, прочищают пути от ила и воды", - отметили в городском совете.

Также добавили, что уже курсирует троллейбус № 3. Также в ближайшее время возобновят работу троллейбусов № 2, 9, 13 и 24.

"Еще не работает троллейбус № 12, поскольку есть сильное загразнение илом и подтопления в районе Привокзального рынка. Жителей города просят извинить за неудобства в работе общественного транспорта, вызванные сильным ливнем", - уточнили в мэрии Львова.

Напомним, во Львове в результате ливня затопило улицы города, в связи с чем движение транспорта парализовано.