В Украине запретили лекарство против тромбов

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ТРОМБО АСС" из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
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"Запретить реализацию, хранение и применение "ТРОМБО АСС" 100 МГ, таблетки покрытые пленочной оболочкой, кишечнорастворимые по 100 мг № 30 в блистерах, серии 8С251А за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству", - сказано в документе.
Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.