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Главная » Страна » В Украине запретили лекарство против тромбов

В Украине запретили лекарство против тромбов

В Украине запретили лекарство против тромбов
www.medtechpublishing.com

Все аптеки должны уничтожить препарат или вернуть его

17.08.18 120
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В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ТРОМБО АСС" из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Запретить реализацию, хранение и применение "ТРОМБО АСС" 100 МГ, таблетки покрытые пленочной оболочкой, кишечнорастворимые по 100 мг № 30 в блистерах, серии 8С251А за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству", - сказано в документе.

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Напомним, Минздрав расширил список бесплатных лекарств.

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