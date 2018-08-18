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Главная » Страна » Супрун рассказала, нужно ли покупать ребенку школьную форму
Советы от Ульяны Супрун

Супрун рассказала, нужно ли покупать ребенку школьную форму

Супрун рассказала, нужно ли покупать ребенку школьную форму
Фото: РБК-Украина

Ни родители, ни даже ученые не знают, как быть

18.08.18 508
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Одинаковая школьная форма для детей не способствует креативности и их свободе самовыражения.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Сейчас родители все больше дискутируют, как ребенок будет учиться в школе успешнее - в школьной форме или в одежде, которую выберет сам. Это довольно спорная тема, ведь мнения как родителей, так и ученых по этому поводу разделяются. Сторонники школьной формы считают, что это обязательный атрибут в учебном процессе. Он влияет на производительность обучения, так как дети имеют возможность концентрировать внимание на информации и не заморачиваются внешним видом. Как следствие, они становятся более внимательны и старательны. Еще один аргумент "за" - лучшее поведение и дисциплина. Благодаря школьной форме улучшается посещаемость уроков, дети становятся более мотивированными и серьезными", - говорится в сообщении.

По мнению Супрун, "не всегда одинаковая одежда имеет положительный эффект на процесс обучения ребенка".

"Есть исследования, которые не выявили значимой разницы в том, носят ли ученики форму. То есть форма никаким образом не влияла на показатели успеваемости и посещаемости. Не лучшим образом одинаковая одежда может влиять и на креативность детей и свободу самовыражения. Не только в плане творчества, но и свободы движений. К тому же, дополнительная одежда чаще всего - значительное финансовое бремя для семьи, ведь качественная школьная форма не дешевая", - отметила и.о. главы Минздрава.

Также она указала, что вопрос носить или не носить форму должно решать руководство школы вместе с родителями.

"В Украине введение формы регламентируется уставом и правилами внутреннего распорядка школы. Родители также могут включиться в решение этого вопроса. Главное, чтобы в центре внимания были дети. Самое важное - прислушиваться к ним и помогать удобно и безопасно учиться", - подытожила Супрун.

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