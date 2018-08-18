Оккупанты 40 раз обстреляли позиции ООС, есть раненые

За сутки, 17 августа, оккупанты 40 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 1 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.
В результате боев двое украинских защитников получили легкие ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Отмечено также применение миномета калибром 82 мм.
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"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм защитников Чермалыка", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток террористы 4 раза открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Крымское, Лебединское, Павлополь и Широкино.
По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, один получил ранения.
Напомним, ранее в ОБСЕ подтвердили резкую активизацию боевиков на Донбассе.