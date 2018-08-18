Вечером 17 августа сильный ливень накрыл Рахов Закарпатской области, передает Zaxid.net.



Семерых местных жителей пришлось эвакуировать из подтопленных домов. Людей временно поселили в районную больницу, где они проведи ночь, а после спада воды вернутся домой.

Фото: соцсети

В результате непогоды были подтоплены около 50 домов, в воде оказались несколько десятков автомобилей.





Согласно сообщениям в соцсетях, ливень в городе начался около 20:00 и продолжался не более часа. Однако ливневые потоки были настолько мощными, что снесенная с гор древесина заблокировала несколько мостов потока Буркут, который течет от городского амфитеатра. В результате образовались искусственные запруды и вода, выйдя из берегов, залила центр города, который находится в низине.





Информации о пострадавших людях и разрушениях зданий пока нет.

Напомним, ранее во Львове в результате ливня затопило улицы города, в связи с чем движение транспорта было парализовано.