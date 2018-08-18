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Видео, фото В Закарпатской области из-за ливня подтоплены улицы

<span class="label red">Видео, фото</span> В Закарпатской области из-за ливня подтоплены улицы
Фото с сайта zakarpattya.net.ua

В воде оказались несколько десятков автомобилей

18.08.18 280
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Вечером 17 августа сильный ливень накрыл Рахов Закарпатской области, передает Zaxid.net.

Семерых местных жителей пришлось эвакуировать из подтопленных домов. Людей временно поселили в районную больницу, где они проведи ночь, а после спада воды вернутся домой.

Фото: соцсети

В результате непогоды были подтоплены около 50 домов, в воде оказались несколько десятков автомобилей.



Согласно сообщениям в соцсетях, ливень в городе начался около 20:00 и продолжался не более часа. Однако ливневые потоки были настолько мощными, что снесенная с гор древесина заблокировала несколько мостов потока Буркут, который течет от городского амфитеатра. В результате образовались искусственные запруды и вода, выйдя из берегов, залила центр города, который находится в низине.



Информации о пострадавших людях и разрушениях зданий пока нет.

Напомним, ранее во Львове в результате ливня затопило улицы города, в связи с чем движение транспорта было парализовано.

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