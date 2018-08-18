Полиция подтвердила смерть украинцев в ДТП в Польше

В Польше в результате аварии погибли и получили травмы украинцы.
Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник Управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.
"Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, которое произошло там 17 августа около 23:00 по местному времени", - сообщил дипломат.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре автомобиль сорвался с моста
"По информации полиции, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие граждане Украины", - сказал Кирилич.
По его словам, пострадавшие находятся в больницах в городах Перемышль и Санок.
Другие граждане размещены в местных школах и хостелах, добавил заместитель директора Департамента консульской службы МИД.
Отметим, 17 августа в Польше автобус украинской регистрации съехал с дороги и сорвался в пропасть. В результате ДТП трое людей погибли, еще около 50 человек пострадали.