Каждый третий автобус в Украине не имеет права выходить в рейс и перевозить пассажиров.



Об этом говорят результаты проверки, проведенной сотрудниками Укртрансбезопасности, сообщает "5 канал".



Отмечается, что сотрудники Укртрансбезопасности проверили 27 тыс. транспортных средств.

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"Некоторые говорят, что не имеют документов, кто-то отказывается от проверки. Чтобы не было такого - и созданы мобильные группы", - рассказал и.о. начальника управления госслужбы по безопасности на транспорте Львовской области Роман Лобода.





Согласно данным Укртрансбезопасности, самые распространенные нарушения - это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройденный техосмотр.



Механизмы привлечения к ответственности перевозчика есть, рассказывают в компании. Но им, как и патрульной полиции, не хватает кадров. Улучшить ситуацию могла бы видеофиксация.

Ранее сообщалось, Министерство инфраструктуры с января 2019 планирует запретить перевозку пассажиров автобусами, которые не оборудованы ремнями безопасности.