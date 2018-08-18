Президент Украины разрешил "Укроборонпрому" не отдавать долги России

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о защите деятельности предприятий "Укроборонпрома".



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В частности, речь идет о предприятиях, которые задолжали перед "государством-агрессором и/или государством-оккупантом". Новый закон призван обеспечить их постоянное развитие.



Отмечается, что закон предлагает механизмы защиты предприятий оборонно-промышленного комплекса, внесенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, от негативных последствий воздействия юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ или юридических лиц с российскими инвестициями.



Законом вводится запрет на принудительное исполнение решений, в том числе на признание и исполнение решений иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором является юридическое лицо РФ или иностранное предприятие России, а должником – предприятие "Укроборонпрома".

Кроме того, документ предусматривает приостановление уже открытых и запрет открытия новых исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с предприятия "Укроборонпрома" в пользу РФ.



Законом также вводится запрет на осуществление производства по делу о банкротстве предприятий оборонно-промышленного комплекса по заявлениям российской стороны.



"Указанные ограничения распространяются, в том числе на обязательства, в которых была проведена замена стороны (кредитора, заявителя) или уступку права требования, в результате которой такое право перешло к третьим лицам, однако в первую очередь такой долг возник именно в отношении юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что государственное предприятие "Укроборонпром" опустилось в рейтинге мировых производителей на 10 позиций.