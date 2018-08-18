ДТП украинцев в Польше: в больнице 10 детей, водитель задержан

После смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше госпитализированы 10 детей. Но жертв среди несовершеннолетних нет.



Об этом сообщает польский портал RMF24.



"Среди жертв аварии нет детей", - сказано в сообщении.



В настоящее время место крушения автобуса оцеплено для защиты следов и доказательств. Автобус уже поднят.



По данным воеводского кризисного центра, по состоянию на 10.00 в субботу в больницах находилось 37 человек, в том числе 10 детей. Других лиц разметили в одном из отелей Перемышля, где им оказывают психологическую помощь.

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Отмечается, что украинский консул уже прибыл в Перемышль. Кроме того, приехал автобус с водителем, на котором украинцы смогут вернуться домой, когда полиция позволит им покинуть территорию Польши.



Стоит также отметить, что полиция задержала водителя попавшего в аварию автобуса. Завтра, 19 августа, он будет допрошен и ему предъявят обвинения.



Кроме того, издание, со ссылкой на эксперта в области дорожного движения, сообщает, что водитель ехал со скоростью, намного превышающей допустимую.

В свою очередь, директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев подтвердил, что всего в автобусе на момент аварии находился 51 гражданин Украины, передает УНИАН.



"Действительно, подтверждаются трое погибших. 37 в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у тридцати шести - состояние средней тяжести, стабильное. Остальные уже возвращается в Украину. Уже есть автобус на месте в Перемышле", - сказал дипломат.

Отметим, 17 августа в Польше автобус украинской регистрации съехал с дороги и сорвался в пропасть. В результате ДТП трое людей погибли, еще около 50 человек пострадали. Полиция уже подтвердила смерть украинцев в ДТП в Польше.