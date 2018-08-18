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Главная » Страна » Видео Российские пограничники избили украинца, - ГПСУ
Отменят ли поезда в Россию

Видео Российские пограничники избили украинца, - ГПСУ

<span class="label red">Видео</span> Российские пограничники избили украинца, - ГПСУ
Скриншот видео

Все видеофайлы с мобильного, на который он фиксировал их незаконные действия, якобы, удалены

18.08.18 1169
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Сегодня, в субботу, 18 августа, поездом сообщением Москва-Харьков  прибыл гражданин Украины, которого, вероятно, избили российские пограничники.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Выяснилось, что в пятницу, 17 августа, вечером украинец 1977 года выезжал в РФ поездом сообщением Кривой Рог-Москва. По словам мужчины, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска Долбино он предоставил пограничникам для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его через границу.

На просьбу объяснить причину, по которой ему отказывают в пересечении границы, никто не ответил, после чего двое российских пограничников и один гражданский силой вывели украинца из вагона поезда.

"Во время высадки правоохранители РФ безосновательно применяли к мужчине меры физического воздействия, после которых он получил телесные повреждения. Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видеофайлы с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия", - заявили в ГПСУ.

Госпогранслужбой направлено письмо в пограничное ведомство Российской Федерации с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям пограничников.

Напомним, Омелян заявил, что в Россию украинцам ездить нечего.

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