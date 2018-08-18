Украина на 3 года заблокировала российское судно

Российское судно "Механик Погодин", которое находится в украинском санкционном списке, заблокировано в порту Херсона на три года.

Об этом заявил заместитель постпреда президента в АР Крым Изет Гданов, сообщает Громадське радіо.

"10 августа актив данной компании, а именно судно "Механик Погодин", был заблокирован на три года в порту города Херсон", - отметил Гданов.

До этого стало известно, что экипаж судна не пустил на борт портовую инспекцию, которая хотела проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии.

Гданов назвал такие действия экипажа незаконными и добавил, что моряки, "в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность".

По его словам, инспекция попытается попасть на судно повторно.

"Каждая страна имеет право и обязана как контролировать техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", - заявил Гданов.

Отметим, 10 августа в порту Херсона появилось судно "Механик Погодин" под российским флагом, которое находится в санкционном списке СНБО. Танкер, который якобы выполнял перевозки по заказу канадской компании "Oil Marine Shipping and Chartering Inc", был задержан.

На следующий день омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что моряки заблокированного в Херсоне танкера "Механик Погодин" не покидали судно, а власть Украины пока не выдвигала против них административных или уголовных обвинений.

12 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что СБУ и ГПСУ не имеют претензий к морякам судна "Механик Погодин".

17 августа российская судоходная компания "В.Ф. Танкер" сообщила, что представители СБУ и ГПСУ пытались попасть на "Механик Погодин" для проверки, но команда судна не пустила их.

Напомним, российские суда боятся заходить в украинские порты после задержания танкера в Херсоне.