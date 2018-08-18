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Главная » Страна » На Донбассе погиб украинский военный
Ситуация на Донбассе

На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный
Фото: YouTube

Еще один ранен

18.08.18 73
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С 7 до 18 часов субботы, 18 августа, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на территории проведения ООС: один украинский боец ​​погиб, еще один был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Так, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино.

Наряду с этим в районе Авдеевки враг обстрелял наших защитников из минометов калибром 82 мм.

Напомним, Фокус писал о том, как остановить массовое увольнение военных из армии.

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