На Донбассе погиб украинский военный

Еще один ранен

С 7 до 18 часов субботы, 18 августа, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на территории проведения ООС: один украинский боец ​​погиб, еще один был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Так, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино.

Наряду с этим в районе Авдеевки враг обстрелял наших защитников из минометов калибром 82 мм.

Напомним, Фокус писал о том, как остановить массовое увольнение военных из армии.