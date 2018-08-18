Яблочный Спас пройдет с дождями, грозой и жарой

В Украине в воскресенье, на Яблочный Спас, сохранится жаркая погода с кратковременными дождями и грозами в большинстве областей.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе синоптики прогнозируют дожди с грозами, днем воздух прогреется до +29 градусов.
На востоке – без осадков, температура днем прогнозируется на уровне +26-32 градуса.
В центральных областях - преимущественно грозовые дожди. Температура в регионе днем составит 26-30 градусов тепла.
В северных областях также пройдут дожди, температура днем +24-28 градусов.
На юге жарко и солнечно. Только в Одесской и Николаевской областях пройдут сильные грозовые дожди. Температура днем достигнет +34.
В Киеве в воскресенье ожидается дождь с грозой, днем от +26 до +28.
Напомним, лето продлится до октября.