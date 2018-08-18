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Главная » Страна » Яблочный Спас пройдет с дождями, грозой и жарой

Яблочный Спас пройдет с дождями, грозой и жарой

Яблочный Спас пройдет с дождями, грозой и жарой
Фото: Kolobok.ua

В Киеве воздух прогреется до +28

18.08.18 34
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В Украине в воскресенье, на Яблочный Спас, сохранится жаркая погода с кратковременными дождями и грозами в большинстве областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе синоптики прогнозируют дожди с грозами, днем воздух прогреется до +29 градусов.

На востоке – без осадков, температура днем прогнозируется на уровне +26-32 градуса.

В центральных областях - преимущественно грозовые дожди. Температура в регионе днем составит 26-30 градусов тепла.

В северных областях также пройдут дожди, температура днем +24-28 градусов.

На юге жарко и солнечно. Только в Одесской и Николаевской областях пройдут сильные грозовые дожди. Температура днем достигнет +34.

В Киеве в воскресенье ожидается дождь с грозой, днем от +26 до +28.

Напомним, лето продлится до октября.

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