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Главная » Страна » Крым никогда не будет российским, - Берлин

Крым никогда не будет российским, - Берлин

Крым никогда не будет российским, - Берлин
фото: ИноСМИ

Заявление главы МИД ФРГ прозвучало накануне встречи Меркель с Путиным

18.08.18 86
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В Берлине сегодня вечером, 18 августа, состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Перед саммитом лидеров стран глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о невозможности признания Крыма российским.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

"Если мы признаем Крым как территорию России, это может стать приглашением другим действовать в нарушение международного права", - заявил Маас.

Маас назвал абсолютно правильным, что Евросоюз продлил санкции против России перед летними каникулами. То, что "за" проголосовала даже Италия, в которой раздавались различные голоса в ходе избирательной кампании, показывает, насколько ЕС серьезно относится к своим ценностям и не склоняется перед силой, сказал Маас.

В то же время глава МИД Германии не исключает смягчение санкций в случае достижения прогресса в выполнении Минских соглашений.

Он надеется на такое развитие событий. "Если реализация Минских соглашений будет успешной, мы сможем договориться о прекращении санкций. Но лишь после этого", - заверил дипломат.

По его словам, Берлин хочет придать Минскому процессу новую динамику. Он со сдержанным оптимизмом смотрит на то, что есть возможности для миротворческой миссии ООН на Донбассе. Целью Германии является стабилизация ситуации на востоке Украины, обеспечение соблюдения режима прекращения огня, сказал Маас.

В настоящий момент, по мнению Мааса, Москва пытается максимально использовать возможности глобального политического вакуума, который сложился вследствие политики Белого дома.

Напомним, Путин провел час с австрийской невестой-министром и уехал к Меркель.

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