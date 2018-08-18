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Газа в Украине хватит на 15 лет

Газа в Украине хватит на 15 лет
Фото: Trust.UA

По словам Юрия Витренко, добычу газа можно значительно увеличить

18.08.18 5278
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Запасов природного газа в Украине хватит на 15 лет. Об этом заявил коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире телеканала Прямой.

По его словам, сейчас в Украине добывается около 20 млрд кубометров газа. "Из этих 20 млрд мы добываем - наша дочерняя структура Укргаздобыча - примерно 15,5 млрд кубометров газа. А все остальное - это частные компании, включая Укрнефть, где у нас есть мажоритарный пакет", - отметил он.

При этом, как заявил Витренко, добычу газа можно значительно увеличить. "Для Укргаздобычи прошлый год был рекордным - мы увеличили добычу на уровне, самом высоком за последние 23 года. Там рост примерно был 4,4%. То есть у нас есть огромные потенциал увеличения добычи. Если посмотреть на соотношение объемов добычи и запасов, которые у нас есть, - у нас это соотношение является лучшим среди практически всех европейских стран и многих стран в мире. То есть у нас запасов хватает примерно на 15 лет, уже существующих, не говоря о том, что мы можем на самом деле увеличить ресурсную базу", - рассказал он.

Отметим, по данным Уктрансгаз, за первые пять месяцев текущего года, было добыто 8,5 млрд кубометров газа. В частности, Укгаздобыча добыла 6,29 млрд кубометров (+1%), Укрнафта – 432,9 млн кубометров (-15,9%), частные компании – 1,79 млрд кубометров (-3,9%).

Напомним, запасы газа в украинских хранилищах увеличились на 80%.

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