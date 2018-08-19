18 иностранных делегаций примут участие в параде ко Дню Независимости Украины

Украина ожидает прибытия 18 иностранных делегаций, которые будут принимать участие в параде ко Дню Независимости.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.

Накануне, 18 августа, на столичном Крещатике прошла репетиция военного парада.

По данным министра, в репетиции приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих.

"На днях мы ожидаем прибытие еще 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые примут участие в параде", - сообщил Полторак.

Министр рассказал, что в ходе репетиции парада было представлено 250 единиц техники – новой и техники, которая принята на вооружение или проходит государственные испытания, а также были представлены перспективные образцы.

По словам Полторака, во время торжеств бригадам, которые принимали и принимают участие в боевых действиях на востоке Украины, будут предоставлены почетные названия и вручены боевые знамена.

Напомним, репетиция военного парада в Киеве 18 августа не обошлась без курьезов. Так, в центре столицы на Подоле ЗРК "Бук" врезался в здание бизнес-центра Astarta, который находится на улице Ярославской, 58. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как колонна военной техники, принимавшей участие в репетиции парада, проходит по улице. Внезапно установка "Бук" с ракетами выкатилась с проезжей части и врезалась в здание.