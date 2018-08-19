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Главная » Страна » 18 иностранных делегаций примут участие в параде ко Дню Независимости Украины

18 иностранных делегаций примут участие в параде ко Дню Независимости Украины

18 иностранных делегаций примут участие в параде ко Дню Независимости Украины
Фото: УНИАН

По улицам столицы проедет новейшая боевая техника

19.08.18 160
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Украина ожидает прибытия 18 иностранных делегаций, которые будут принимать участие в параде ко Дню Независимости. 

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook. 

Накануне, 18 августа, на столичном Крещатике прошла репетиция военного парада. 

По данным министра, в репетиции приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих. 

"На днях мы ожидаем прибытие еще 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые примут участие в параде", - сообщил Полторак. 

Министр рассказал, что в ходе репетиции парада было представлено 250 единиц техники – новой и техники, которая принята на вооружение или проходит государственные испытания, а также были представлены перспективные образцы. 

По словам Полторака, во время торжеств бригадам, которые  принимали и принимают участие в боевых действиях на востоке Украины, будут предоставлены почетные названия и вручены боевые знамена. 

Напомним, репетиция военного парада в Киеве 18 августа не обошлась без курьезов. Так, в центре столицы на Подоле ЗРК "Бук" врезался в здание бизнес-центра Astarta, который находится на улице Ярославской, 58. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как колонна военной техники, принимавшей участие в репетиции парада, проходит по улице. Внезапно установка "Бук" с ракетами выкатилась с проезжей части и врезалась в здание.

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