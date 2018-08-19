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Главная » Страна » Видео В Запорожье предотвратили взрыв 20 тонн горючей жидкости, емкостей с газом и баллонов с кислородом и пропаном

Видео В Запорожье предотвратили взрыв 20 тонн горючей жидкости, емкостей с газом и баллонов с кислородом и пропаном

<span class="label red">Видео</span> В Запорожье предотвратили взрыв 20 тонн горючей жидкости, емкостей с газом и баллонов с кислородом и пропаном
Фото: zp.dsns.gov.ua

Горел завод по переработке шин

19.08.18 325
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Ночью в воскресенье в Запорожье произошел пожар на заводе по переработке шин. Автомобильные шины загорелись на открытой местности. Горело на площади  600 кв.м. 

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области. 

"19 августа в 03:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Южное шоссе Вознесеновского района Запорожья", - говорится в сообщении. 

Сложность тушения заключалась в том, что из-за большой загруженности территории шинами и их расположения рядом с другими опасными объектами на предприятии, возникла угроза взрыва двух цистерн с горючей жидкостью по 10 тонн каждая, емкостей с газом, который выделяется при переработке, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и пропаном. 

На месте происшествия работали 16 единиц техники и 54 человека личного состава, а также штаб пожаротушения и оперативная группа. 

Пожарным удалось предотвратить взрыв цистерн и не допустить распространения огня на емкости с опасным веществом, которые находились рядом. 

В 3:30 спасатели локализировали возгорание, а в 4:00 – полностью ликвидировали. 

В результате пожара пострадавших нет. 

Ведется расследование. 

Напомним, в Швеции из-за сигнальной ракеты загорелся остров, жителей эвакуировали.

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