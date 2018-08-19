Ночью в воскресенье в Запорожье произошел пожар на заводе по переработке шин. Автомобильные шины загорелись на открытой местности. Горело на площади 600 кв.м.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"19 августа в 03:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Южное шоссе Вознесеновского района Запорожья", - говорится в сообщении.

Сложность тушения заключалась в том, что из-за большой загруженности территории шинами и их расположения рядом с другими опасными объектами на предприятии, возникла угроза взрыва двух цистерн с горючей жидкостью по 10 тонн каждая, емкостей с газом, который выделяется при переработке, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и пропаном.

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На месте происшествия работали 16 единиц техники и 54 человека личного состава, а также штаб пожаротушения и оперативная группа.

Пожарным удалось предотвратить взрыв цистерн и не допустить распространения огня на емкости с опасным веществом, которые находились рядом.

В 3:30 спасатели локализировали возгорание, а в 4:00 – полностью ликвидировали.

В результате пожара пострадавших нет.

Ведется расследование.

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