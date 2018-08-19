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Фото В Киеве возле "Олимпийского" на дороге образовались огромные дыры

<span class="label red">Фото</span> В Киеве возле "Олимпийского" на дороге образовались огромные дыры
Фото: страница Анастасии Багалики в Фейсбук

Это результат вчерашнего ливня и свидетельство качества наших дорог

19.08.18 729
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В столице после обильного ливня в ночь на 19 августа на проезжей части дороги возле станции метро "Олимпийская" появились огромные провалы. 

Соответствующие фото опубликовала в Facebook журналист Анастасия Багалика.

"На столбах фонарей возле Мегамаркета на Антоновича остались отметины из грязи. Можно понять, где была вода. Но Мегамаркет сухой и целый. Работает. Я купила там пирожки по дороге на работу. Квартал от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры перекрыт. Здесь смыло асфальт", - пишет журналист.

 

Напомним, в субботу вечером в столице прошел сильный ливень, в результате чего улицы города уже в который раз за лето превратились в каналы.

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