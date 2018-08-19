Он тут такой не один исполнитель задач ФСБ, считает Аброськин

Полиция Киевской области задержала "вора в законе" с уголовным прозвищем "Дато Агджабединский".

Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером работники полиции Киевской области задержали "вора в законе", 1985 г. р., уголовное прозвище "Дато Агджабединский". Этот "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года, и в отношении него уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года. Но он вновь прибыл в нашу страну, и он тут такой не один исполнитель задач ФСБ: где-то скрываются такие гастролеры, как "Нодар Руставский", "Антимос", "Паата Кутаисский", "Лаша Сван", "Куцу" и др.", - написал Аброськин.

По словам замглавы Нацполиции, практически каждому из "воров в законе" запрещен въезд в Украину.

"Мы их задерживаем, помещаем согласно решению суда в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, и затем новое решение апелляционной инстанции - и их освобождают, ведь это "негуманно", - сетует Аброськин.

Напомним, Нацполиция раскрыла за полгода почти 101 тысячу преступлений, в том числе 36 тысяч - тяжких и особо тяжких. Об этом идет речь в отчете, представленном в июле замглавы Нацполиции Вячеславом Аброськиным.