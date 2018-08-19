Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фото, видео В Киеве попался "вор в законе" Дато Агджабединский

Фото, видео В Киеве попался "вор в законе" Дато Агджабединский

<span class="label red">Фото, видео</span> В Киеве попался "вор в законе" Дато Агджабединский
Фото: Пресс-служба МВД

Он тут такой не один исполнитель задач ФСБ, считает Аброськин

19.08.18 686
000

Полиция Киевской области задержала "вора в законе" с уголовным прозвищем "Дато Агджабединский". 

Об этом сообщил  в Facebook  первый замглавы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин. 

"Вчера вечером работники полиции Киевской области задержали "вора в законе", 1985 г. р., уголовное прозвище "Дато Агджабединский". Этот "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года, и в отношении него уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года. Но он вновь прибыл в нашу страну, и он тут такой не один исполнитель задач ФСБ: где-то скрываются такие гастролеры, как "Нодар Руставский", "Антимос", "Паата Кутаисский", "Лаша Сван", "Куцу" и др.", - написал Аброськин. 

По словам замглавы Нацполиции, практически каждому из "воров в законе" запрещен въезд в Украину. 

"Мы их задерживаем, помещаем согласно решению суда в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, и затем новое решение апелляционной инстанции - и их освобождают, ведь это "негуманно", - сетует Аброськин. 

Напомним, Нацполиция раскрыла за полгода почти 101 тысячу преступлений, в том числе 36 тысяч - тяжких и особо тяжких. Об этом идет речь в отчете, представленном в июле замглавы Нацполиции Вячеславом Аброськиным.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
К убийству чиновника в Сумах может быть причастна его жена, - АброськинВ 2018 году в Украине резко возросло количество лжеминирований, - полицияНацполиция хочет сделать открытый реестр педофилов в Украине
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 9871
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 16334
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 49547
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18202
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12400
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13322
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23311
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13395
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 30788
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16463
  1. Газа в Украине хватит на 15 лет 4497 / 5710
  2. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 3221 / 7183
  3. Скрести по сусекам. Как на планете появляются новые виды животных, и почему рано этому радоваться 3040 / 3585
  4. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 2699 / 3686
  5. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 2679 / 9478
  6. Умер автор многих советских музыкальных хитов 1903 / 2477
  7. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 1775 / 9871
  8. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 1657 / 18656
  9. В Украине запретили лекарство против тромбов 1184 / 1531
  10. Российские пограничники избили украинца, - ГПСУ 1083 / 1408
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 23 / 9478
  2. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 12 / 9871
  3. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 7 / 1873
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 7 / 49547
  5. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 6 / 18656
  6. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 6 / 7183
  7. Президент Украины разрешил "Укроборонпрому" не отдавать долги России 5 / 542
  8. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 4 / 1421
  9. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 4 / 5633
  10. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 4 / 3686
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.