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Ситуация на Донбассе

Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 19 августа

<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий на Донбассе на 19 августа
Фото: Пресс-служба Минобороны

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 воскресенья, 19 августа

19.08.18 123
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