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Видео На Львовщине автобус с 44 пассажирами слетел с дороги

<span class="label red">Видео</span> На Львовщине автобус с 44 пассажирами слетел с дороги
Фото: Нацполиция Львовщины

Всему виной – пьяный мажор, уровень алкоголя в крови которого в 13 раз превышал норму

19.08.18 293
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Во Львовской области вблизи города Золочев столкнулись легковой Mercedes и туристический автобус сообщением "Херсон-Варшава". 

В результате ДТП автобус с 44 пассажирами съехал в кювет, передает Zaxid.net

В ДТП пострадала одна из пассажирок автобуса и пассажир Mercedes. Как сообщили в полиции, 34-летний житель Золочева не справился с управлением, вследствие чего допустил столкновение с автобусом, который ехал в попутном направлении.

Пассажира легкового авто 1979 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. 

Как пишет местное издание "Золочев.нет", во время проверки на опьянение оказалось, что содержание алкоголя в крови 34-летнего водителя Mercedes составляет 2,6 промилле, что в 13 раз выше нормы.

Напомним, 17 августа в Польше автобус украинской регистрации съехал с дороги и сорвался в пропасть. В результате ДТП трое людей погибли, еще около 50 человек пострадали.

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