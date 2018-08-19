В результате сильного ночного ливня в Киеве затопило археологические раскопки на Почтовой площади. Об этом общественная активистка Аннабела Морина сообщила в Facebook.

"Пока бьют церковные колокола, работники коммунального предприятия откачивают воду в подземелье Почтовой площади. Залило раскопки больше, чем при прорыве магистральной трубы водопровода. Также сильно заливало прошлой осенью. Сейчас к воде, которая течет по земле, добавились ручьи, стекающие по стенам - в том месте, где вода уже нашла проход при аварии", - написала она.

Активистка уточнила, что система дренажа и водоотведения на месте раскопок ручная.

"Как зальет - откачивают. На стройплощадке так не должно быть", - отметила она.

Напомним, 9 августа место археологических раскопок на Почтовой площади в Киеве затопило из-за аварии на магистральном водопроводе.