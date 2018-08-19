Пострадали пять человек

В Сумах произошло ДТП с участием патрульных, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области в Facebook.

Авария произошла около 14:50 на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская.

В полиции утверждают, что экипаж патрульной полиции ехал на вызов о разбойном нападении с включенным специальным звуковым сигналом и проблесковыми маячками синего и красного цвета.

На перекрестке в автомобиль патрульных врезалось Audi A4, водитель которого двигался на зеленый свет, но не предоставил преимущество в движении полицейским.

В результате удара автомобиль Toyota Prius отбросило на обочину, где в это время находились пешеходы.

По предварительной информации, пострадали пять человек, в том числе сотрудника патрульной полиции, которую спасателям пришлось вызволять из автомобиля.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа полиции.

В то же время очевидцы рассказали, что автомобиль патрульных включил сирену перед самим перекрестком, из-за чего водитель Audi A4 не успел среагировать.

Осторожно: видео не рекомендуется к просмотру людям со слабыми нервами

Напомним, во Львовской области вблизи города Золочев столкнулись легковой Mercedes и туристический автобус сообщением "Херсон-Варшава". В ДТП пострадала одна из пассажирок автобуса и пассажир Mercedes.