В Сумах произошло ДТП с участием патрульных, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области в Facebook.
Авария произошла около 14:50 на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская.
В полиции утверждают, что экипаж патрульной полиции ехал на вызов о разбойном нападении с включенным специальным звуковым сигналом и проблесковыми маячками синего и красного цвета.
На перекрестке в автомобиль патрульных врезалось Audi A4, водитель которого двигался на зеленый свет, но не предоставил преимущество в движении полицейским.
В результате удара автомобиль Toyota Prius отбросило на обочину, где в это время находились пешеходы.
По предварительной информации, пострадали пять человек, в том числе сотрудника патрульной полиции, которую спасателям пришлось вызволять из автомобиля.
Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа полиции.
В то же время очевидцы рассказали, что автомобиль патрульных включил сирену перед самим перекрестком, из-за чего водитель Audi A4 не успел среагировать.
Осторожно: видео не рекомендуется к просмотру людям со слабыми нервами
Напомним, во Львовской области вблизи города Золочев столкнулись легковой Mercedes и туристический автобус сообщением "Херсон-Варшава". В ДТП пострадала одна из пассажирок автобуса и пассажир Mercedes.