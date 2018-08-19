Украина занимает первое место в Европе и пятое в мире по производству меда

Украина занимает пятое место в мире по объемам производства меда и является лидером по его производству в Европе. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

"Мед был важным элементом международной торговли еще во времена Киевской Руси. Сегодня же Украина занимает пятое место в мире по объему производства меда и является лидером по его производству в Европе", - говорится в сообщении.

Ежегодно в Украине 400 тыс. пчеловодов и 4 млн ульев производят более 100 тыс. тонн меда (6% мирового количества сладкого лакомства).

Основными производителями меда являются восемь областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская, которые производят 70% украинского меда, поставляемого в 35 стран мира.

Большинство его Украина экспортирует в США, Германию, Польшу и Францию. Только в страны ЕС в прошлом году было поставлено более 50 тыс. тонн (из них более 5 тыс. тонн в беспошлинной квоте).

Напомним, сегодня в Украине отмечают День пасечника. Праздник установлен указом президента от 15 августа 1997 года как профессиональный праздник пчеловодов.