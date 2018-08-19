Последние ливни разрушили в Киеве свод коллектора подземной реки Глубочица почти в самом ее устье под Рыбальским мостом. Об этом говорится в сообщении Киевской спелестологический станции в Facebook.

"На поверхности образовалась воронка с нестабильными краями, которую, вдобавок, подмывают воды с аварийной теплотрассы, что идет под мостом, над воронкой", - говорится в сообщении.

При этом в коммунальном дорожно-эксплутационном управлении отказались принимать заявление об аварии.

"Диспетчерская ДЭУ отказалась даже принимать заявление, потому что это не их территория. "Мастер проверял, на дорожном покрытии все в порядке", - сообщили активисты.

Место разрушения активисты-спелестологи обнаружили во время обследования реки Глубочица 17 августа. Одновременно они почистили реку от различного мусора.

По их словам, сам коллектор, построенный еще во времена Российской империи более ста лет назад, сохранился в довольно не плохом состоянии и сильно не пострадал. Исключение составляет только его конченая часть.

"Но последние 10 метров тоннеля - его устье, что было построено при реконструкции гавани уже во второй половине ХХ в. - серьезно пострадали. Две секции перекрытия провалились. Коллектор находится на грани разрушения", - сообщили активисты.

Диггеры предупреждают, что авария в устье коллектора может привести к его закупориванию и потопах в столице после проливных дождей.

Напомним, в субботу вечером в столице прошел сильный ливень, в результате чего улицы города уже в который раз за лето превратились в каналы.