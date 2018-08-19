Вечером в воскресенье, 19 августа, на трассе возле Ирпеня Киевской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека и еще четыре получили тяжелые травмы. Об этом сообщает Эспрессо.

Автомобиль Suzuki двигался со стороны Ирпеня по Новоирпенской трассе, тогда как со стороны Киева ему навстречу ехал Citroën. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën, и ударил автомобиль в бок.

От мощного удара обломки разлетелись на десятки метров, а участников аварии приехали вырезать из искореженных автомобилей спасатели ГСЧС.

В результате аварии на месте погибли 4 человек, еще 3-х в крайне тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Напомним, в Сумах произошло ДТП с участием патрульных, в результате которого пострадали пять человек.