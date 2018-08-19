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Кличко прокомментировал потопы в Киеве после ливней

Кличко прокомментировал потопы в Киеве после ливней
Виталий Кличко / Фото: Facebook.com/merkieva

Городские власти, мол, не могут контролировать объемы потоков воды

19.08.18 708
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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что коммунальные службы виноваты в последних потопах после сильных ливней. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, утром в четверг сразу после первого ливня коммунальщики проверили и прочистили все ливневки, но во время сильных дожей они не справляются с потоками воды.

"Еще раз: ливневки были вычищены, коллекторы – исправны. Но объем потоков воды мы контролировать никак не можем", - рассказал он.

Еще одна проблема – старая система ливневок, которая насчитывает более 800 км протяженности и которую не ремонтировали десятилетиями.

"Поменять все эти коммуникации одномоментно невозможно. На большинстве улиц, где мы делаем капремонты, прокладываем новую систему ливневок. Также отмечу, что в ситуацию, аналогичную тому, что случилось в Киеве, периодически попадает Гамбург, Берлин, Вена, Париж. Никто из жителей современных городов не застрахован от стихийных бедствий", - отметил он. 

Напомним, в субботу вечером в столице прошел сильный ливень, в результате чего улицы города уже в который раз за лето превратились в каналы. Подобная ситуация случилась и после ливня в ночь на четверг.

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