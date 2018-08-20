В ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу. В результате перестрелки получил ранения охранник и погиб патрульный полицейский. Нападавшего ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Информация о выстрелах в центре Харькова поступила в полицию около 00:37. Прибыв на место вызова, полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника. Рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным и ранил одного из них.

Полицейские открыли ответный огонь и застрелили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается.

В больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия, медиков патрульный скончался в реанимации. Охранник находится в стабильно тяжелом состоянии.

Местное издание Харьков LIVE сообщает подробности перестрелки.

Нападавший сначала сделал около 10 выстрелов в дверь здания и ранил охранника. После чего зашел в помещение горсовета.

На место прибыло два экипажа полиции. Они пытались вести переговоры с преступником, но он открыл стрельбу из здания горсовета, смертельно ранив одного из патрульных.

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Позже преступника застрелили на улице.

Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в Украине насчитывается около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, вывезенного из зоны боевых действий в Донбассе.