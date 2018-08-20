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Главная » Страна » Наши военные снова продвинулись в "серой зоне" на Донбассе, - Тымчук
Ситуация на Донбассе

Наши военные снова продвинулись в "серой зоне" на Донбассе, - Тымчук

Наши военные снова продвинулись в "серой зоне" на Донбассе, - Тымчук
Боец АТО / Фото пресс-службы полка "Азов"

Операция стала большой неожиданностью для боевиков 

20.08.18 1582
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В последнее время украинские военные взяли под контроль более десяти квадратных километров "серой зоны" на Донбассе. Об этом сообщил народный депутат, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Несколько дней назад подразделениями "королевской бригады" ВСУ (24 ОМБр им. Короля Даниила) совместно с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона были проведены мероприятия по вытеснения российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращение ведения ими огня по мирным жителям. Результатом которых стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ "Майорское", - написал депутат.

Также наши военные взяли под полный контроль населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трассу вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7.

"По данным группы ИС, операция была тщательно спланирована и организована и стала большой неожиданностью для противника - украинские войска ночью заняли только что оборудованные позиции российско-оккупационных войск, которые те обустроили для проведения обстрелов как Объединенных сил, так и мирного населения", - отметил Тымчук.

Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. В ходе боестолкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинский.

"Все задачи были выполнены успешно благодаря опыту, профессионализму, личному мужеству и решимости командира "королевской бригады" Валерия Гудзя, его солдат и офицеров, таких как Роман Ботнарь, Сергей Завягин, Роман Коренюк, Дмитрий Бондарев, Олег Телюк, командира роты глубинной разведки разведывательного батальона Олега Ляденко, командира взвода роты глубинной разведки Зураба Чхилидзе", - подчеркнул депутат.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что за первые 100 дней ООС на Донбассе Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль 15 кв. км территории. 

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