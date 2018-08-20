Утром в понедельник, 20 августа, в Днепропетровской области столкнулись фура и маршрутный автобус. В результате аварии госпитализированы 13 человек. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

ДТП произошло в 7:10 на автодороге М-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, в районе пгт Обуховка. Грузовик врезался в заднюю часть маршрутного автобуса "Богдан", и тот в результате столкновения перевернулся.

В 6-ю городскую больницу Днепра госпитализированы 13 пострадавших.

По данным Информатора, травм, несовместимых с жизнью у пострадавших нет. Пассажиры автобуса получили переломы и ушибы.

Издание уточняет, что маршрутка ехала из поселка Заря в Днепр, когда в нее врезалась фура. Водитель автобуса рассказал, что водитель фуры сознался, что заснул за рулем.









Фото: Владислав Лестев, Информатор

Напомним, вечером 19 августа на трассе возле Ирпеня Киевской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека и еще четыре получили тяжелые травмы.