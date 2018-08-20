В Киеве восстановлено движение по улице Антоновича возле станции метро "Олимпийская", где накануне после ливня образовались огромные провалы на дороге. Об этом сообщила глава Голосеевской РГА Наталья Бондарь в Facebook.

"По ул. Антоновича движение начато. Благодаря усилиям Киевавтодор, повреждения проезжей части за ночь были ликвидированы", - сообщила она.

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Напомним, вечером в субботу, 18 августа, в столице прошел сильный ливень, в результате чего улицы города уже в который раз за лето превратились в каналы.