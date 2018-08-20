Свидетели сняли это на видео

В Черновцах один из депутатов городского совета залезал в кабинет мэра через окно и попал на видео.

Ролик опубликовал на своей странице в Facebook экс-мэр города Алексей Каспарук.

Как пояснил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, в кабинете мэра стоит цифровой замок, которую открыть без специального пульта невозможно. После субботнего совещания дверь в помещение захлопнулась, а пульт остался в комнате.

По словам депутата, было два варианта – сверлить дорогой замок или лезть в окно. Он выбрал второй.

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Напомним, в Черновцах случайные свидетели сняли на видео как пожилая женщина тащит с Соборной площади одну из скамеек. Очевидцы говорят, что это не первая лавочка, унесенная бабушкой из центра.