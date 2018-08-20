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Стрельба в горсовете Харькова

Фото Нападение на мэрию Харькова: названы три версии

<span class="label red">Фото</span> Нападение на мэрию Харькова: названы три версии

Личность нападавшего пока не удалось установить

20.08.18 944
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Правоохранители изучают три версии нападения на горсовет Харькова, в результате которого погиб полицейский и был тяжело ранен охранник. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в Facebook.

Согласно первой версии, нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи.

Другая версия касается возможных психических отклонений нападавшего, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. По словам Геращенко, на эту версию указывает тот факт, что преступник стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и просто по колесам проезжавшего мимо автомобиль Шкода Октавия.

Третья версия предполагает, что нападение было совершено из хулиганских мотивов.

При нем было обнаружено два пистолета. Один - сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй – "Байкал", также переделанный под стрельбу боевыми.

В полиции просят помочь установить личность нападавшего. На вид ему примерно 40-45 лет, рост - 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, у мужчины есть лобные залысины. Был одет в синюю джинсовую куртку, футболку синего цвета, черные брюки в стиле "милитари", черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку.

В ходе нападения, тяжелые ранения в результате выстрела в спину получил охранник горсовета 1970 года рождения. От полученных ранений скончался 29-летний патрульный полицейский Дмитрий Куриенко. У него осталась 2-летняя дочь.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу. В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили.

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