На Арабатской стрелке во время шторма утонули пять человек

В Херсонской области за сутки 19 августа утонули 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пять человек погибли в Азовском море на Арабатской стрелке во время шторма.

"Во время отдыха на Азовском море в районе с. Стрелковое погибли 5 мужчин. Все они купались вне зоны пляжа и действия спасательного поста, в месте, не оборудованном для этого. В тот день штормило, были волны. Среди погибших 35-летний житель Харькова, 49-летний житель Днепра, 43-летний и 44-летний житель Кривого Рога и 33-летний житель Геническа. Еще несколько человек в таких условиях удалось спасти", – говорится в сообщении.

В тот же день на Днепро-Бугском лимане возле с. Софивка Белозерского района утонул 12-летний подросток.

"Установлено, что парень упал в воду, идя по трубе насосной станции, и не вынырнул. Погибший - житель с. Широкая Балка", – сообщили спасатели.

Напомним, по данным Минздрава на конец июля, на 139 пляжах Украины не рекомендовали купаться.