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Фото В Одессе на горячем задержали торговца оружием

<span class="label red">Фото</span> В Одессе на горячем задержали торговца оружием
Фото: Facebook / СБУ

Клиентов злоумышленник искал на тематических интернет-форумах

20.08.18 158
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В Одессе сотрудники СБУ cсовместно c полицейскими задержали местного жителя, который наладил торговлю огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Клиентов торговец оружием подыскивал на тематических интернет-форумах.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке реализации четырехсот граммов пластида, двух электродетонаторов, гранаты Ф-1 с запалом и тридцати девяти патронов калибра 7,62 мм",- говорится в сообщении.

Во время дальнейших следственных действий сотрудники спецслужбы изъяли из обустроенного одесситом тайника еще два гранатомета РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, десяток ТШ-200 и ТШ-400, шестьсот граммов пластида, четыре взрывателя и самодельное взрывное устройство.

Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в Украине насчитывается около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, вывезенного из зоны боевых действий в Донбассе. 

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