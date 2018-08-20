В Одессе сотрудники СБУ cсовместно c полицейскими задержали местного жителя, который наладил торговлю огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Клиентов торговец оружием подыскивал на тематических интернет-форумах.
"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке реализации четырехсот граммов пластида, двух электродетонаторов, гранаты Ф-1 с запалом и тридцати девяти патронов калибра 7,62 мм",- говорится в сообщении.
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Во время дальнейших следственных действий сотрудники спецслужбы изъяли из обустроенного одесситом тайника еще два гранатомета РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, десяток ТШ-200 и ТШ-400, шестьсот граммов пластида, четыре взрывателя и самодельное взрывное устройство.
Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в Украине насчитывается около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, вывезенного из зоны боевых действий в Донбассе.