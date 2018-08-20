На День независимости будет усилен контроль на границе

Будут учтены все возможные террористические угрозы

Государственная пограничная служба Украины в период празднования Дня независимости усилит контроль на госгранице.

Об этом сообщает сайт Пограничной службы.

Как отмечается, контроль на границе будет усилен в период празднования Дня госфлага и Дня независимости.

Пограничники в усиленном режиме будут работать в пунктах пропуска на границе, в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным полуостровом Крым.

В частности, будет проводиться мониторинг оперативной ситуации с учетом всех возможных террористических угроз.

Так, на все направления выйдут дополнительные наряды, транспорт на границе будут детально осматривать с привлечением кинологов со служебными собаками, тщательно будут проверяться документы.

Напомним, в Верховной Раде хотят ввести визы для россиян.