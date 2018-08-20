На День независимости будет усилен контроль на границе

Государственная пограничная служба Украины в период празднования Дня независимости усилит контроль на госгранице.
Об этом сообщает сайт Пограничной службы.
Как отмечается, контроль на границе будет усилен в период празднования Дня госфлага и Дня независимости.
Пограничники в усиленном режиме будут работать в пунктах пропуска на границе, в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным полуостровом Крым.
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В частности, будет проводиться мониторинг оперативной ситуации с учетом всех возможных террористических угроз.
Так, на все направления выйдут дополнительные наряды, транспорт на границе будут детально осматривать с привлечением кинологов со служебными собаками, тщательно будут проверяться документы.
Напомним, в Верховной Раде хотят ввести визы для россиян.