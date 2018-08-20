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Стрельба в горсовете Харькова

Фото, видео Ночная перестрелка у харьковского горсовета: все подробности

<span class="label red">Фото, видео</span> Ночная перестрелка у харьковского горсовета: все подробности

Погибли полицейский и нападавший, ранен охранник мэрии

20.08.18 236
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20 августа, около полуночи, случилась перестрелка у дверей горсовета Харькова – неизвестный стрелок сначала обстрелял двери мэрии. Потом ранил охранника, полицейского и сам был убит. Об этом сообщают в Нацполиции.

Стрельба началась после полуночи. Об этом в эфире канала 112 Украина рассказал спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Неизвестный шел мимо мэрии, достал два пистолета и начал стрелять по дверям учреждения. Один из охранников вышел посмотреть, что происходит, получил две пули, а стрелок отправился гулять по этажам. Когда вышел – его уже встречали двое патрульных. Момент перестрелки с правоохранителями заснял случайный прохожий.

Один из патрульных был ранен. Стрелка ликвидировал его напарник. Пострадавшего правоохранителя отвезли в больницу, у него было тяжелое ранение печени. Пули попали в место, незащищенное пластинами бронежилета, пишет на своей странице в Facebook Андрей Шевченко, спикер МВД Украины. Патрульный умер во время операции.

Возможно, его табельное оружие три раза дало осечку, эту информацию из собственных источников получил Police Control Ukraine. Но этот факт может подтвердить, или опровергнуть только экспертиза.

Имя погибшего старшего лейтенанта полиции - Дмитрий Кириенко. Ему было 29 лет. У него осталась жена и двухлетняя дочь.

48-летнего охранника прооперировали. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Личность стрелка все еще устанавливают. В полиции пока не распространили его фото, но огласили приметы:

"На вид ему приблизительно 40-45 лет, рост 165-170, среднего телосложения, волосы – темно-русые, коротко стриженые, с залысинами. Был одет в синюю джинсовую крутку, синюю футболку, черные штаны в стиле "милитари", черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку".

На месте ночной перестрелки с утра все еще работали эксперты. Парадный вход в горсовет – закрыт.

Пистолеты стрелка, сигнальный и пневматический "Байкал" были переделаны на стрельбу боевыми патронами. Эта информация появилась на Facebook Антона Геращенко. Также народный депутат озвучил несколько версий, которые могли спровоцировать стрелявшего, и которые рассматривает следствие.

Одна – это претензии к городским властям. В другой утверждается, что у стрелка могли быть проблемы с психикой, возможно, он был пьян, или употреблял наркотики. Эксперты уже взяли пробы на анализ. Третья версия рассматривает хулиганство.

Горожане в соцсетях задаются вопросом, почему прохожий глубокой ночью открыл стрельбу по горсовету. В полночь там никого, кроме охраны.

Сомневаются, что приехавший патруль действовал правильно:

И сочувствуют семье погибшего патрульного.

Следствие ведется, в полиции открыто уголовное производство по двум статьям: "убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Мэр Харькова, Геннадий Кернес, пообещал материальную помощь семье погибшего полицейского.

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