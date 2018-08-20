Этим летом баржа привезет не только арбузы

Баржа с арбузами с Херсонской области готовится отправиться в Киев. Сейчас их свозят на причал, фасуют в большие ящики и готовят к загрузке.

Об этом сообщает ТСН.

Кроме арбузов в Киев в этом году поедут и дыни. Ягоды свозят из двух больших хозяйств.

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В общем баржа в столицу должна привезти 500 тонн арбузов и дынь. Отправиться планируют во вторник, 21 августа, вечером.

В прошлом году баржа была отправлена в конце июля.

Напомним, на Херсонщине сделали арбузно-дынный герб Украины.